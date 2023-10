(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2023 “Dal 3 al 5 novembre Ecr è in, parleremo dicon i Parlamentari europei, italiani e irlandesi. Una nuovaperl'Ue”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Antonio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

AGI/Vista - "Dal 3 al 5 novembreè in, parleremo di agricoltura con i Parlamentari europei, italiani e irlandesi. Una nuova occasione per portare l'Ue vicino alla gente". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, ...

Ecr in Irlanda per evento su agricoltura. Giordano (FdI): Occasione per portare Ue vicino alla gente - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Ecr in Irlanda per evento su agricoltura. Giordano (FdI): Occasione per portare Ue vicino alla gente La7

(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2023 “Dal 3 al 5 novembre Ecr è in Irlanda, parleremo di agricoltura con i Parlamentari europei, italiani e irlandesi. Una nuova occasione per portare l'Ue vicino alla ...Gaza, 19 ott. (Adnkronos) - I bombardamenti israeliani continuano a colpire le torri residenziali in tutta la Striscia di Gaza. Oggi un raid dello Stato ebraico ha colpito una torre residenziale, ucci ...