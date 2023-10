È morto l’attore Burt Young | celebre per il ruolo di Paulie nella saga «Rocky»

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 ottobre 2023)americanoieri, mercoledì 18 ottobre, a 83 anni.è conosciuto soprattutto per aver interpretato ildi, migliore amico e cognato diBalboacinematografica. Un’interpretazione che gli valse anche una candidatura nel 1976 all’Oscar come miglior attore non protagonista. Nel corso della sua carriera,– che è in realtà uno pseudonimo di Gerald Tommaso DeLouise – ha accumulato oltre 160 ruoli tra cinema e programmi televisivi. In molti casi, ricorda il New York Times, i ruoli per cui veniva scelto erano boss della mafia, detective o personaggi dal carattere spigoloso. Nato nel 1940 a New York in ...