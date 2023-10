È morto Burt Young | il Paulie di ‘Rocky’

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023) È, attore statunitense, noto al grande pubblico grazie al personaggio diPennino, cognato e amico di Rocky Balboa nella saga cinematografica di, per cui ha ottenuto una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista sonaggio diPennino era stato candidato all’Oscar come miglior attore non protagonista. L’attore è scomparso l’8 ottobre, ma solo oggi se n’è avuta notizia per voce della figlia Anne Morea Steingieser al New York Times, che non ha però rivelato la causa del decesso.. La carriera di attoreIl vero nome era Gerald ‘Jerry’ Tommaso De Louise. Prima di dedicarsi al mondo del cinema aveva prestato servizio nel corpo dei Marines. La passione per la recitazione fu però più forte ...