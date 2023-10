È morto Burt Young | il Paulie della saga di Rocky Il dolore di Sylvester Stallone

(Di giovedì 19 ottobre 2023) È, grande attore del cinema americano che aveva guadagnato la popolarità soprattutto al ruolo diPennino nelle pellicole di "" di cui è stato tra i protagonisti sin dal primo film.nella sua casa di Los Angeles come confermato dalla figlia, Anne...

Young, Paulie nei film di Rocky di Sylvester Stallone, è. Aveva 83 anni. Nel 1977 la nomination agli Oscar per il ruolo ...

Addio a Burt Young, morto il Paulie della saga di "Rocky" TGCOM

È morto Burt Young, il grande Paulie Pennino di Rocky che sfiorò l’Oscar La Stampa

Allerta meteo in tutta la Toscana per l'arrivo del ciclone Medusa: nubifragio a Casciana Terme, fino 60mm di pioggia tra le province di Livorno e Pisa ...Con l'uscita del nuovo gioco paranormale di Remedy, lo studio finlandese ha sfruttato il battle royale di Epic Games per riepilogare gli eventi più importanti della trama ...