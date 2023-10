“È il momento di parlare” Grande Fratello | Beatrice Luzzi confessa e Garibaldi scioccato

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Una nuova era sta per cominciare nello spiato appartamento del2023.e Giuseppesono in crisi per una frase di lei. “Saresti stato con chiunque avesse detto ‘mi piaci'”, la dichiarazione che ha tanto scandalizzato lui e il resto del cast, che di certo non aspettavano altro. Per loro sarebbe persino un motivo di squalifica all’attrice, lei non ci sta più etutta la sua versione. I cosiddetti Beabaldi a questo punto saranno durati come un gatto in tangenziale, visto che i tentativi di per chiarire di Giuseppesono stati respinti daal2023. Per lei è imperdonabile il suo presunto doppio-gioco e anche per i suoi ...