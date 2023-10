Dynamite 18 10 2023 Tutti vogliono MJF

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Lo show viaggia spedito verso Full Gear e bisogna sviluppare le varie storie che vedremo poi al PPV. Inoltre ci sono molte altre cose da scoprire e chiarire e quindi direi di non perdere tempo e immergiamoci subito nello show. Penta El Zero Miedo(w/Alex Abrahantes) vs Jay White(w/Bullet Club Gold) (4 / 5) Si parte subito forte con questo incontro con Penta che ha un inizio veramente scoppiettante e mette fuori gioco anche il BCG. Jay White subisce e non poco ma si riprende e ribalta la situazione. Penta però sembra un formissima e per vincere serve l’aiuto di Juice Robinson che permette a White di connettere con la Bladerunner. Al termine il BCG chiama MJF e dopo averlo preso in giro dicono che non troverà nessuno per affrontarli. MJF si fa vedere dal titantron e dice ...