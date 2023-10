Due ori per l’Alga Atletica Arezzo ai campionati Toscani Ragazzi

Leggi su lortica

(Di giovedì 19 ottobre 2023) . La società aretina è scesa in pista a Lucca nella manifestazione regionale rivolta alle atlete e agli atleti del biennio 2010-2011 dove, misurandosi tra le varie specialità di corsa e salti, è riuscita a festeggiare due primi posti. Il piazzamento più significativo porta la firma di Danièl Fiani che, nei 60 piani, è risultato il più veloce tra inati nel 2011 con 8.56 secondi e ha meritato la vittoria del titolo toscano riservato a questo anno di nascita, poi la partecipazione di questo atleta alle finali di Lucca è stata impreziosita anche da una positiva prova nel salto in lungo con 4.27 metri. Il secondo podio è stato successivamente firmato dalla staffetta femminile 4×100 dove la squadra formata da Elena Bandinelli, Anna Bigiarini, Flavia Matteucci e Ginevra Tigliè ha conquistato la vittoria con 58.46 secondi, emergendo così come la migliore della ...