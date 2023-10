Dubbi e doppiopesismo | i media credono a Zelensky ma non a Israele

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La comunicazione riveste un ruolo cruciale in tempo di guerra. Le informazioni raccolte sul campo da fonti indipendenti sono poche, pochissime, mentre proliferano versioni e contenuti di ogni tipo sui social network. Dati difficili da verificare, confermare o smentire. Il rischio che si corre è quello di agire inconsapevolmente da megafono della propaganda. C’è però anche un altro aspetto da valutare, reso cristallino da quanto accaduto in Ucraina e poi negli ultimi giorni in: la forza del. Durante le fasi più delicate dell’invasione russa in Ucraina, era pressochè vietato avanzare deisulla versione fornita da Kiev. Sono tanti i possibili esempi, ma due sono particolarmente significativi: il sabotaggio del gasdotto Nord Stream e l’attacco missilistico a Kostiantynivka. Due situazioni opache, impossibili da ...