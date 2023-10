Dramma Neymar | rottura del crociato e del menisco | lunghissimo stop in vista

(Di giovedì 19 ottobre 2023) È grave quanto temuto l'infortunio subito dall'attaccante dell'Al-Hilal durante Uruguay-Brasile: stagione già finita per il miglior marcatore della storia della Seleçao e Coppa America in pericolo

Ma è soprattutto la notte deldi. Appena si è infortunato, O'Ney si è reso conto subito della gravità della situazione. Ha richiamato i medici in campo e poi è scoppiato in un pianto ...

Dramma Neymar, infortunio gravissimo: “Mi metto nelle mani di Dio” ItaSportPress

Dramma Neymar, gli esami confermano l’infortunio gravissimo Calcio in Pillole

Durante la partita contro l'Uruguay, l'attaccante brasiliano ha riportato la rottura del crociato e del menisco del ginocchio sinistro. Difficile il recupero per la Copa America 2024 ...È grave quanto temuto l'infortunio subito dall'attaccante dell'Al-Hilal durante Uruguay-Brasile: stagione già finita per il miglior marcatore della storia della Seleçao e Coppa America in pericolo ...