Dr Martens annuncia la terza edizione del Dr Martens Fest presented by MI AMI

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Appuntamento il 28 ottobre all’Ex Macello di Milano , il 28 ottobre all’ex Macello di Milano. Una giornata dedicata a live music, games, workshop, cinema e performance speciali. Anche in questaè la musica a fare da collante in un universo di esperienze di incontro, libera espressione e creatività. Il fil rouge di questaè un concetto cardine per il brand inglese: Made Strong. Una filosofia che Dr.porta nel proprio DNA fin dalle origini e che ora si è evoluta grazie ad una nuova generazione di amanti ed indossatori del brand. Made Strong è un patrimonio subculturale scritto dalla working-class, da creativi, musicisti e attivisti, la cui eredità consente a chi indossa un paio di docs di sentirsi più forte. Cosa significa essere forti oggi? Essere forti oggi significa abbracciare la propria ...