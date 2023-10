Doppio taglio | come finisce il film?

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ilcon Ransom che smaschera l’aggressore: Forrester. Quando Forrester chiama, lei gli dice di aver trovato la macchina da scrivere. Forrester insiste per venire da lei. Barnes chiama Ransom, sul punto di dirgli che Forrester è un assassino, ma riattacca. Una figura mascherata irrompe e la affronta nella sua camera da letto. Quando inizia ad attaccare, Barnes tira indietro le coperte e scopre una pistola. Gli spara più volte finché non cade a terra. Precedentemente, Il giudice vieta a Krasny di presentare la sua teoria alla giuria e Forrester viene dichiarato non colpevole. Barnes annuncia ai media di aver lasciato l’ufficio del procuratore distrettuale quando Krasny ha soppresso le prove che dimostravano l’innocenza di Henry Styles. Krasny se ne va disgustato. Barnes va a casa di Forrester ...

... mentre tornando sul calcio, ecco le parole di McKennie sui ruoli che può ricoprire in campo: "Sono sempre stato in grado di giocare in diversi ruoli, il che è un'arma aperchè a fine ...

Doppio taglio su Rai Movie - Guida TV Guida TV

Taglio del cuneo fiscale in Manovra: come cambiano gli stipendi la Repubblica

I due statunitensi della Juventus hanno parlato delle loro passioni fuori dal campo e delle richieste dell'allenatore bianconero ...In un'intervista doppia rilasciata a Dazn, Weston McKennie e Timothy Weah hanno parlato del ruolo e del campionato: McKennie: ''Sono sempre stato in grado di giocare in diversi ...