Dopo un mese e mezzo | nuova forte scossa di terremoto in Marocco

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Unadicon magnitudo 4.1 ha scosso diverse province delintorno alle 19.30 ora locale (corrispondente alle 20.30 in Italia). La notizia è stata diffusa rapidamente sui social media, ma la conferma ufficiale da parte degli esperti sismologi è giunta qualche ora più tardi. Secondo i dati dei monitoraggi sismici, l’epicentro di questadiè stato localizzato nella provincia di Casablanca, ma la sua forza è stata avvertita anche nelle città di Marrakech e Taroudant. Fortunatamente, non sono stati riportati danni materiali né feriti a seguito di questo evento sismico. Gli esperti ritengono che ilsia avvenuto a una profondità di 93 chilometri sotto la superficie terrestre. Questoarriva a poco più di un ...

Nel 2001,i devastanti attentati dell'11 settembre contro l'America, il predecessore di Biden, ...il suo sostegno alla Russia durante la visita del presidente Kim Jong - Un in Russia del...

Hermoso (attaccante Spagna femminile) torna in Nazionale due mesi dopo il bacio di Rubiales Corriere della Sera

Chukwueze, infortunio muscolare per l'attaccante del Milan: un mese di stop Sky Sport

I calciatori non sono al centro di un’indagine che pare ben più vasta e complessa e che coinvolge altri personaggi di rilievo criminale ...Non bastasse nel 2022, dopo che gli chef di altri due suoi locali — Donato ... a 29 anni ho preso la stella Michelin ma ero un uomo logorato. Arrivavo al 10 del mese senza i soldi per pagare gli ...