Dopo il migrante terrorista | l' Ue corre ai ripari | summit per rimpatriare quelli pericolosi

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L'attentato di Bruxelles ha risvegliato le coscienze in Europa e tutti i Paesi sono ora concordi nell'avviare un tavolo per agevolare i rimpatri

Inoltre, il citato decreto non prevede la fideiussione come misura da valutarela decisione ... Somma che peraltro è fissa, e non modulabile in relazione alla condizione del, come dovrebbe ...

Dopo il migrante terrorista, l'Ue corre ai ripari: summit per rimpatriare ... ilGiornale.it

Migranti, è picco di irregolari: «Dopo Cutro vanno in strada» Avvenire

La preoccupazione che terroristi riescano a raggiungere gli stati dell'Unione nelle "tradotte" dei migranti, mentre è in corso una guerra a Gaza, è al massimo grado e tutti i governi ora fanno ...Kasia Smutniak è una attrice polacca che "per scelta" vive in Italia con il marito Domenico Procacci famoso produttore cinematografico con Fandango. (ANSA) ...