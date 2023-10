Dopo gli orrori in Israele e Palestina | penso che meriteremmo l’estinzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) di Riccardo Bellardini Sì, a volte lo, è più forte di me. Potrebbe definirsi come una protesta rabbiosa, contro la mia stessa razza. Indubbiamente un’esagerazione. Ma perdonate, di fronte a tanto orrore insensato, nella mia testa riecheggia questo estremo pensiero: noi umanidi estinguerci. Così, d’improvviso. Provate ad immaginarla, la Terra senza di noi. Rimarrebbero tutti gli altri splendidi animali, che non hanno avuto in dono la capacità di mettere in discussione la realtà, a vivere sul pianeta, a prendersi cura di esso. Loro che sanno dare grande amore, e che sanno essere in alcuni casi anche violenti, ma solo per esigenze di sopravvivenza. Esseri a cui la natura ha regalato un intelletto basico, non estremamente sviluppato come il nostro. Ma loro, questa nostra grande casa, saprebbero trattarla meglio. Eppure quanto li ...