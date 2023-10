Donna incinta colpita per caso da oggetto contenente acido

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPasseggia lungo via Piave e improvvisamente vieneda unmateriale infiammabile caduto accidentamente da un cantiere. Il fatto è accaduto questo pomeriggio e ad essere coinvolta nell’incidente è stata una. La sua condizione di gravidanza ha aggiunto ulteriori preoccupazioni e necessità di assistenza medica specialistica. Durante i lavori in corso al terzo piano di un edificio, un operaio ha involontariamente fatto cadere un, colpendo la signora in questione. La vittima, immediatamente soccorsa dal personale medico del 118, avrebbe riportato ustioni a seguito del contatto con l’. È stata trasportata tempestivamente all’Ospedale ...