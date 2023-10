(Di giovedì 19 ottobre 2023)di 15ilper il. Lo prevede il decreto leggeche accompagna la Manovra, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'incremento per il 2023 e' per "consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi". Il decreto ha oneri per ...

di 15 miliardi il fondo per il Superbonus. Lo prevede il decreto leggeche accompagna la Manovra, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'incremento per il 2023 e' per "consentire il ...

Dl anticipi: aumenta di 15 miliardi il fondo per il Superbonus Borsa Italiana

Dl Anticipi, il fondo per il superbonus aumenta di 15 miliardi di euro TGCOM

L'incremento per il 2023 è per ''consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi'.Nel mondo del pubblico impiego, un importante cambiamento è in arrivo che coinvolgerà oltre 1,5 milioni di dipendenti contrattualizzati della Pubblica Amminis ...