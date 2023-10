"L'come sistema Paese sconta purtroppo un forte gap rispetto al ruolo , al coinvolgimento e ... Siamo certi che per cercare di superare questasociale, così da riuscire a garantire ...

Disuguaglianza in Italia: cosa è cambiato in trent’anni e la possibile spiegazione Il Fatto Quotidiano

Disuguaglianza in Italia: cosa è cambiato in trent'anni | D. Checchi e ... Lavoce.info

L’Asvis ha presentato oggi il Rapporto ASviS 2023 da cui è emerso che, due milioni di famiglie, vivono in condizione di povertà assoluta ..."Il nostro Paese, al contrario dell’Unione Europea, non ha imboccato in modo convinto e concreto la strada dello sviluppo sostenibile e non ha maturato una visione d’insieme delle diverse politiche ...