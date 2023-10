Dipartimento per lo Sport | “No a più di tre mandati per il presidente del Coni”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Secondo quanto apprende l’Ansa, ilper lodella Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe bocciato le ‘Modifiche allo statuto del’ varate dal Consiglio nazionale dello scorso 27 luglio. Nel testo, una delle cose principali previste era il superamento dell’attuale limite dei treper il ruolo di, ma non sarebbe questo l’unico punto contestato: “Alla luce delle suesposte motivazioni, in attesa di riscontro, allo stato attuale, la delibera non può essere approvata”, è la risposta del, che fa il paio con le perplessità già sollevate dal ministro delloAndrea Abodi sul testo approvato dalFace.