Dimensionamento scolastico | tappa ad Avellino del ciclo di incontri con l’assessore Fortini

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPiano diditerritoriali conregionale all’Istruzione, Lucia. L’appuntamento è per domani, venerdì 20 ottobre, con inizio alle ore 14.30, presso la Sala Montevergine della sede della Regione Campania di Collina Liguorini. L’iniziativa, voluta dai consiglieri regionali Maurizio Petracca e Vincenzo Alaia, vedrà la partecipazione dei sindaci irpini. Invito esteso al dirigente dell’UfficioProvinciale di, Fiorella Pagliuca, e all’Amministrazione Provinciale di. Tre i tavoli che si svolgeranno in successione. Si inizia con l’ambito A1 (– Forino). A partire dalle ore 15.15 incontro con i ...

"Per iloccorre ripensare le scelte per guardare al futuro della città. La revoca della proposta della giunta - dichiara l'assessore alla Scuola Viviana Altamura - è un atto di ...

Asti: sindacati contrari a ipotesi dimensionamento scolastico 2024/2025 FLC CGIL

liAvellino - L’appuntamento è per domani, venerdì 20 ottobre, con inizio alle ore 14.30, presso la Sala Montevergine della sede della Regione Campania di Collina Liguorini. L’iniziativa, voluta dai co ...Necessario, per i sindacati, investire nella scuola e sul suo valore di crescita sociale. Il piano di dimensionamento, invece, obbedisce ad una mera logica ragionieristica di risparmio occupazionale.