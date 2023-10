Digitale | Fondazione Aidp-Doxa | 90% colletti bianchi ha atteggiamento positivo per tecnologie e Ai

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – Il sentiment generale verso le nuovee?per il 90% dei. Un dato significativo da sottolineare e? una sorta di maggiore maturita? rispetto al rapporto con le nuovedigitali. In altre parole, rispetto al passato, diminuisce la curiosita? e il senso di sfida e aumenta la percezione di opportunita? e di abitudine, approccio tipico di crescita dell’auto-consapevolezza rispetto alle novita? digitali. La percentuale piu? elevata in termini di sentimente? tra i dirigenti con il 99%. E' quanto emerge dal terzo rapporto a cura dellasugli impatti dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione sul lavor, che verrà presentato oggi 19 ottobre a ...

... tra cui Edenred, e come soci onorari aLombardia per l'Ambiente, ente a carattere ...e contribuirà quindi ad approfondire e far conoscere i numerosi vantaggi della trasformazione...

Digitale, Fondazione Aidp-Doxa: 90% colletti bianchi ha ... Adnkronos

Fondazione per la Sostenibilità Digitale è Partner Scientifico della ... TechEconomy

Roma, 19 ott. (Labitalia) - Il sentiment generale verso le nuove tecnologie è positivo per il 90% dei colletti bianchi. Un dato significativo da ...Dal 20 al 22 ottobre in Piazza Gae Aulenti, presso IBM Studios Milano, si svolge la prima edizione di Invisible Festival organizzato dalla fondazione Bullone ...