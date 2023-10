Dicevano che ero stata arrestata Myrta Merlino spiazza tutti | il racconto in diretta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Le truffe in rete sono purtroppo sempre più diffuse ed è facile cadere in trappola. Ecco perchéha deciso di dedicare spazio al delicato argomento nel corso della puntata di giovedì 19 ottobre di Pomeriggio Cinque. La padrona di casa ha svelato di essere finita lei stessa al centro di una truffa: “Ne girano tante, pensate che anche io mi sono trovata al centro di una truffa”. E purtroppo spesso anche denunciando tutto alle forze dell'ordine non si riesce a risalire agli autori. Libero è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti al nostro canale “La mia è una cosa davvero ridicola - ha spiegato la- perché uscivano delle notizie mirabolanti. Avevano detto pure che eroarre”. Ovviamente si trattava di una notizia falsa, messa lì in rete appunto per sfruttare la ...