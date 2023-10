Dice le cose di Ovadia Ma ad Amato è concesso

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “I coloni che hanno occupato terre che erano dei palestinesi e i governi israeliani che hanno consentito tutto questo hanno creato un tale clima di scontento che Hamas ha la maggioranza. Devo essere io d’accordo con questi governi perché ritengo sacra la causa di Israele? Perbacco, no! Questi governi si stanno adoperando per far fuori la Corte suprema che è l’organismo che garantisce che la maggioranza non esorbiti dai suoi confini. Decine di migliaia di israeliani sono andati in strada contro questo governo”. L’ex premier Giulianoin un’intervista ha condannato Hamas augurandosi che “venga fermato” Sono le parole pronunciate alla trasmissione “Di martedì” dall’ex presidente del Consiglio e ex presidente della Corte costituzionale, Giuliano. Nella sua intervistaha anche (ovviamente) condannato Hamas augurandosi che ...