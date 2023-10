Diabolik - Chi Sei? | i Manetti Bros | Speriamo escano più allo scoperto le Eva e Altea della nostra società

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 19 ottobre 2023) I. e le donne di, Miriam Leone e Monica Bellucci, presentano alla Festa di Roma 2023 il terzo ed ultimo capitolotrilogia dedicata al Re del Terrore, dal 30 novembre al cinema con 01 Distribution. Una trilogia quella dei. che sicuramente non ha avuto una vita produttiva facile - complice la pandemia e un cambio di cast del protagonista in corso d'opera - ma che è arrivata infine alla sua conclusione con- Chi?, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023 e dal 30 novembre al cinema distribuito da 01 Distribution. Per l'occasione - dato lo sciopero in corso negli Usa che non ha permesso a Giacomo Gianniotti, il nuovo Re del Terrore dal precedente capitolo, di presenziare - i produttori ...