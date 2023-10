Devastante incendio in un opificio nella notte

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDalle ore 01’30 di oggi 19 ottobre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono impegnati in un vastoche sta riguardando unin via Pianodardine ad Avellino. Sono impegnate 4 squadre e diverse autobotti, supportate anche da un’autoscala, è intervenuta anche una squadra dal distaccamento di Mercato Sanseverino e una autobotte da Nocera, del Comando di Salerno. Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, seguite dal funzionario di guardia ed il Comandante Provinciale Ing. Mario Bellizzi. Al momento non si segnalano persone coinvolte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.