Dentista pusher | riforniva i detenuti di Rebibbia | la richiesta di rinvio a giudizio – solo iniziali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 ottobre 2023) È finito in carcere undi Roma. Su di lui un’inchiesta di droga, considerato come aveva trasformato il proprio studio odontoiatrico in una piazza di spaccio nella Capitale. A tradirlo questo doppio business dell’odontoiatra, proprio un cliente presente tra idel famoso carcere di: secondo le sue dichiarazioni, il chirurgo avrebbe fornito di sostanze stupefacenti anche altri uomini presenti nella stessa struttura carceraria.di Roma spaccia droga aidiNonparticolari farmaci o anestetici per i. Il medico, secondo le prove della Procura, avrebbe fornito anche dosi di cocaina ai reclusi di. Secondo le indagini portate avanti dai magistrati, l’uomo smerciava le ...