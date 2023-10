Decreto Crescita | Calcagno | “I nostri ragazzi hanno concorrenza sleale da chi viene dall’estero”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “Chiedevamo da tempo l’abolizione delma purtroppo c’è stata una marcia indietro. Il sistema sportivo è l’unico che ancora beneficerà di questi sgravi fiscali. Oggi abbiamo iselezionabili per le nazionali cheunada chi properché“, sull’acquisto di stranieri, “si paga la metà dell’Irpef, ed il minutaggio in serie A è superiore al 70% dei non selezionabili. Questa norma fiscale mi sarei aspettato che venisse eliminata anche per il nostro mondo”. A dirlo ai microfoni di Italia 7 è il presidente dell’Assocalciatori Umberto, che si sofferma anche sull’inchiesta sulle scommesse: “Più passano i giorni e più mida ...