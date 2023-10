De Laurentiis sul caso scommesse | “Vi dico come le previene il Napoli”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Anche Deha avuto modo di intervenire sul filoneda poco scoppiato in Italia. Le parole del patron sull’accaduto. Il mondo del calcio italiano è stato monopolizzato negli ultimi giorni dalle dichiarazioni ad opera di Fabrizio Corona circa alcuni calciatori italiani implicati in giri diillegali.che hanno finora a tenere sotto indagine i vari Fagioli, Tonali e Zaniolo, con molti altri nomi invece smentititi. Sulè quindi intervenuto anche Aurelio De, in diretta da Castel Volturno. Desul, le parole All’interno delle mura dell’SSCN Konami Training Center, Aurelio Deè stato quest’oggi raggiunto dai microfoni di alcuni ...

... film a episodi prodotto nel 1967 da Dino De: cinque registi, una protagonista ... VolandoMediterraneo, si può cogliere il giallo ocra del Sahara interrotto solo dalla gigantesca ...

Napoli, De Laurentiis: "Andiamo avanti con Garcia. Conte Solo un pettegolezzo" Sky Sport

De Laurentiis: "Conte Solo un pettegolezzo. Osimhen dopo la stretta di mano ha negato l'accordo" La Gazzetta dello Sport

Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, ha incontrato i giornalisti in sala stampa a Castel Volturno, concedendosi in un'intervista in cui ha parlato della situazione di Rudi Garcia, del nome di ...Aurelio De Laurentiis oggi era a Castelvolturno per stare vicino alla squadra in questo momento di difficoltà e ha parlato di alcune situazioni controverse che stanno tenendo banco in casa Napoli. Tra ...