De Laurentiis | «Osimhen? Se dopo una stretta di mano le cose cambiano mi dispiace | ma si va avanti»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 ottobre 2023)e il Napoli sembrano essere in fase di rottura e Deavrebbe parlato del suo attaccante di punta e dell’infortunio che lo ha rallentato: «Non sono mai stato non sereno nei confronti di, ma si è sempre in due in queste: io sono rimasto lo stesso, se il suo umore è cambiato non posso farci nulla. Seunadi(si parla dei colloqui per il rinnovo, ndr) le, la cosa, ne prendiamo atto ma poi la vita va. Con lui ci sono ottimi rapporti, la scadenza del contratto è nel 2025, c’è tempo. Non dimenticate che ho venduto Koulibaly all’ultimo». Ora il nigeriano è costretto a restare fermo e il testimone passa ai suoi vice. In attesa, però, ...