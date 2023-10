De Laurentiis | «Ho ammesso di aver sbagliato | non ho detto di voler cambiare allenatore»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Deè stato raggiunto a Castel Volturno dai microfoni dei giornalisti che lo hanno voluto intervistare sulla questione Garcia. Degli ha concesso ancora una possibilità. Le parole del presidente sono pubblicate su Sport Mediaset: «Dopo la sconfitta con la Fiorentina ho letto di tutto. Nella vita si possonoe dubbi e va valutato il proprio operato, se c’è stato qualche errore me ne prendo la responsabilità: le scelte di questa estate sono state mie, ovviamente con i miei nuovi collaboratori. Ma da qui a dire dil’». La scelta di dare ancora spazio a Garcia ha più motivazioni. Per Decacciare qualcuno dalla panchina è un’idea da escludere per il momento: «Un cambio di guida tecnica è sempre traumatico e poi non ci sono in giro tanti ...