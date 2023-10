De Laurentiis | 'Conte? Garcia vada avanti sereno Rinnovo Osimhen? Ha cambiato idea' E che frecciata a Giuntoli

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Aurelio Desi scatena, dal futuro di Rudiall'ipotesi Antonio, non risparmiando anche unaall'ex ds...

(Photo by Eliano Imperato / Controluce via AFP) Deè stato intervistato a Castel ... Dopo quanto detto su Rudi Garcia in queste settimane, gli è stato chiesto di Antonio. Su Sport ...

Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Conte Pettegolezzo per demolire Garcia" - Sportmediaset Sport Mediaset

Napoli, De Laurentiis sostiene Garcia: «Avanti tranquillo, Conte un pettegolezzo. Osimhen Forse ha cambiato idea sul ... ilmessaggero.it

Ma sono str…ate, la piazza è più intelligente di quel che pensiate”. “Conte Solo un pettegolezzo” De Laurentiis è stato sollecitato anche sulla voce relativa ad Antonio Conte: “Non voglio domande al ...De Laurentiis ha allontanato le voci su Conte anche se l’ex ct della nazionale è stato davvero un obiettivo del Napoli: «Non voglio domande al riguardo. Sarebbe un’azione di disturbo. Ho fatto con lui ...