De Laurentiis | a Garcia ho detto va avanti | su Conte pettegolezzi

si è sentito al centro delle critiche di tutti i media e mi sono dovuto affrettare a tendergli la mano. Gli ho detto non ti preoccupare, tu vai avanti.

De Laurentiis: “Esonerare Garcia sarebbe stato traumatico. Il rinnovo di Osimhen Dopo l’accordo ha cambiato … la Repubblica

Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Conte Pettegolezzo per demolire Garcia" Sport Mediaset

Calciomercato Napoli - Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, ha incontrato i giornalisti a Castel Volturno parlando della situazione di Rudi Garcia, del futuro di Victor Osimhen, di Giuntoli a ...Aurelio De Laurentiis è un fiume in piena. Il presidente del Napoli, ormai di stanza a Castelvolturno per stare vicino alla squadra e a Garcia, ha parlato in conferenza. Si parte ovviamente dalla ...