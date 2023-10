Daredevil | Born Again | Vincent D' Onofrio lascia i social dopo i problemi della serie

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L'attore ha cancellato il suo account Twitter e presto, dice, farà lo stesso con Instagram. A pochi giorni dalla notizia del "reset" di, l'interprete di Wilson Fisk/Kingpin,D'ha comunicato ai suoi follower l'intenzione di abbandonare i suoi profili. Si tratterebbe di una decisione maturata nel corso del tempo. "Allora, tutti quanti, sto perre X. Me ne andrò molto presto", ha scritto D'sulprima noto come Twitter. "Ai miei fantastici e fedeli follower: sapete che ci pensavo da molto tempo. Oggi è il giorno giusto. Vi lascio per ora con tanto affetto". L'attore ha poi cancellato completamente il suo account dal servizio. Nei post successivi, D'ha …