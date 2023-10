Danzì | “Il caporalato non ha confini Ma qui in Lombardia è più sottile”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Maria Angela, europarlamentare del M5S, il Commissario europeo Nicolas Schmit durante un incontro con la sua collega Sabrina Pignedoli ha assicurato che la direttiva europea sul salario minimo dovrà essere adottata dall’Italia anche se viene superata la soglia dell’80% della copertura della contrattazione collettiva. Intanto in Italia la Camera rinvia in commissione lavoro la proposta di legge. Resteremo tra i soli 5 paesi su 27 in Ue che ancora non hanno il salario minimo? “Io sono convinta di no. Il tempo è galantuomo e la maggioranza di destra non potrà continuare a rinviare l’approvazione di questo provvedimento e ignorare il grido di dolore di oltre 3,6 milioni di italiani che guadagnano appena 5-6 euro l’ora. La direttiva sul salario minimo europeo va applicata e recepita nel nostro ordinamento, è vero che gli Stati membri hanno un margine di flessibilità ...