Dalle passerelle dell' Autunno-Inverno 2023 24 allo street style | è cravatta mania Dai look sartoriali ai tubini da sera | ecco come indossarla

Leggi su iodonna

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nel vocabolarioa moda, l’aggettivo “fluido” è il termine che meglio descrive l’evoluzione del fashion verso un immaginario in cui le categorie estetiche del maschile e del femminile si fondono (e confondono). Sono pochi gli elementi di stile rimasti baluardo di un immaginario o del’altro. Tra questi spicca la, che per l’/24 compie il passaggio definitivo verso il guardarobae donne. Non solo con outfito tailleur evergreen, questa stagione lasi prepara a diventare sinonimo diad alto tasso di glamour, originali e inaspettati, non solo per l’ufficio. ...