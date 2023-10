Dall’attacco del fisco alla disinflazione | il senso di donare al Terzo settore

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ieri, la Fondazione Tertyus, nella sua relazione annuale ha espresso il bisogno che lo Stato aumenti, tra il 30% e 40%, le detrazioni fiscali per “spingere” i contribuenti aal, mentre Il CdM del 16 u.s. ha tagliato, le detrazioni fiscali 2024, di 260 euro e non aiuta un sistema giovane, nato nel 2016. La definizione diè nell’art. 1, comma 1, legge delega n. 106/2016 (https://e-ius.it//). Il, dopo il Primo, ovvero lo Stato, e il Secondo, ovvero il mercato, rappresenta un’importante e sempre più presente realtà. Un vero e proprio sistema sociale ed economico, che interagisce con le l’area pubblica ed il mercato. Le caratteristiche di questo: innanzi ...