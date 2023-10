Dalla Francia | la Juventus su Maamma del Montpellier

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Laè alla ricerca di centrocampisti di qualità per rinforzare mediana e trequarti di campo. Sono molti i nomi che circolano e che provengono. In particolare gli occhi sono focalizzati su un trequartista che gioca al momento al, in Ligue 1. Il nome, secondo l’Equipe sondato in queste ore da Cristiano Giuntoli sarebbe quello di Othmane, trequartista U20 marocchino. Sul giocatore non mancherebbe la concorrenza: infatti, sarebbe forte anche l’interesse del Friburgo, club tedesco. SportFace.