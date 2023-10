Dal turismo mordi e fuggi allo slow tourism | cresce il dato delle presenze ad Anghiari

La Liguria sembra essere una delle mete predilettedel Nord Italia, in particolare quello milanese. Ma come si saprà, i prezzi per l'acquisto di un immobile non sono bassi ovunque. Per ...

Dal turismo “mordi e fuggi” allo “slow tourism”: cresce il dato delle ... LA NAZIONE

Bali, la foresta sacra che gli indigeni vogliono salvare dal turismo di massa la Repubblica

Italian Cruise Day prevede 10 momenti tra tavole rotonde, interviste e iniziative collaterali a cui parteciperanno 30 relatori da tutta Italia.In testa al ranking mondiale Rémi Bonnet (Salomon/Red Bull, Svizzera), che punta a uno storico bis, e Sophia Laukli (Salomon, USA). In gara con i migliori trail runner dai 5 continenti anche amatori e ...