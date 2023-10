Dal Napoli alla Serie D | l’affare spiazza i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 19 ottobre 2023) In queste ore è stato annunciato il suo trasferimento ufficiale inD: parabola incredibile per l’ex, che quasi al tramonto della sua carriera abbandona il mondo del professionismo. Idelsono soliti seguire tutti quei calciatori che, passati per lo stadio Diego Armando Maradona, sono riusciti a entrare nel cuore della piazza. Anche a distanza di anni, sono molti i giocatori a cui i sostenitori partenopei sono legati, seguendone così gli sviluppi della loro carriera seppur lontani dmaglia partenopea. In particolare modo, isono legati a quei calciatori che hanno militato nei primi anni della rinascita, targati Aurelio De Laurentiis. In particolare, c’è un calciatore che, però, non è riuscito a farsi largo in prima squadra dalle giovanili, vedendosi ...