Dal Libano alla Turchia | insorgono le piazze arabe contro Israele

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Lesposano la versione di Hamas sul missile caduto sull’ospedale di Gaza e. Migliaia di persone hanno manifestato a Tunisi, in, in Giordania e in, con scontri tra manifestanti e forze di sicurezza. Bersaglio delle proteste, sono le ambasciate di Tel Aviv degli Stati Uniti e anche dei Paesi europei. E a Berlino la sinagoga è stata danneggiata dal lancio di bottiglie incendiarie. «MorteFrancia e all’Inghilterra», hanno gridato i manifestanti a Teheran, lanciando uovai muri del complesso dell’ambasciata francese. Ad Amman oltre 5mila persone si sono radunate nei pressi dell’ambasciata d’. In Marocco e in Egitto, il ministero degli Esteri israeliano ...

Nella notte, le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver colpito alcune postazioni di Hezbollah nel sud del. Tra queste anche un punto di osservazionequale ieri è stato aperto ...

Attacco dal Libano, due feriti israeliani a Metulla - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Rabbia dell'Islam contro Israele e Usa: proteste pro Palestina, dal Libano alla Giordania Sky Tg24

Nuovi raid di Tel Aviv a nord. I palestinesi: "Ucciso un 21enne in Cisgiordania" ...In migliaia sono scesi in piazza a Teheran, in Iran, dove è andato in scena il solito rito dell'odio, le bandiere israeliane in fiamme, mentre il governo prometteva che «l'attacco a Gaza non resterà ...