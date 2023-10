(Di giovedì 19 ottobre 2023) La «giornata della rabbia» – la chiamata a raccolta dopo la strage all’Al-Ahli Arab Hospital a Gaza – ha visto un immenso numero di persone nelle strade, quelle giordane, first appeared on il manifesto.

... il capo del consiglio esecutivo di Hezbollah durante una manifestazione nella periferia di. ... Ieri in migliaia si sono trovati su Avenue Bourguiba, a, davanti all'ambasciata francese a ...

Da Tunisi a Beirut, piazze arabe in fiamme e scontri con la polizia Il Manifesto

Migliaia di pro-Gaza in Egitto e scontri a Beirut, Hamas incita la rivolta in Cisgiordania, 2 morti RaiNews

Di Francesco Battistini «Vogliamo Barghouti». In Libano idranti per allontanare la folla dalla rappresentanza Usa. E a Tripoli proteste contro gli italiani «colonialisti» RAMALLAH — «Siamo tutti Bargh ...Nei Territori occupati contestato anche Abu Mazen: «Vogliamo Barghouti». In Libano idranti per allontanare la folla dalla rappresentanza Usa. E a Tripoli proteste contro gli italiani «colonialisti» ...