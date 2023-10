Da settembre in Francia quasi 300 falsi allarme bomba a scuola Attal | “Statistica inquietante | subito investimenti sulla sicurezza scolastica”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Lanelle scuole è tornata prepotentemente alla ribalta in, a seguito dell'assassinio del professore Dominique Bernard avvenuto ad Arras venerdì scorso. In serata il Ministro dell'Educazione Nazionale e della Gioventù, Gabriel, è intervenuto su France 2, gettando luce sulle misure intraprese per garantire lanegli istituti scolastici del Paese. L'articolo .