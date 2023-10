Nel primo pomeriggio di mercoledì, un cittadino italiano, già noto al personale di Polizia della Questura di Asti, stazionava all'interno delSoccorso dell'Ospedale lamentandosi con medici e infermieri che non gli era stato somministrato un farmaco psicoattivo. L'uomo, non ricevendo il farmaco che voleva, decideva di entrare nella ...

Dà in escandescenza al pronto soccorso: arrestato dalla polizia Gazzetta D'Asti

Augusta, dà in escandescenza al Pronto Soccorso, distrugge la ... SiracusaPress

Trattamento sanitario obbligatori per un uomo che ha dato di matto nel Pronto soccorso del ‘San Pio’ di Benevento. L’uomo, un 53enne della provincia, è andato in escandescenze minacciando addetti del ...Trattamento sanitario obbligatori per un uomo che ha dato di matto nel Pronto soccorso del ‘San Pio’ di Benevento. L’uomo, un 53enne della provincia, è andato in escandescenze minacciando addetti del ...