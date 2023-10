Da Elodie a Kate Middleton | è l’anno dei capelli lunghissimi

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Isono da sempre considerati segno indiscutibile di femminilità e sensualità. Nonostante negli ultimi tempi si sia imposto sempre di più il taglio a caschetto, quello della chioma extralong è un trend che non solo non è mai scomparso, ma non ha nemmeno dato segni di volersi fare da parte. Sono tante le vip che continuano a scegliere questo hair style in tutte le sue versioni, brune o bionde, con la testa piena di ricci o con le lunghezze liscissime. Che siano chiome naturali o aiutate da extension? Il sospetto c’è, ma l’importante è che non si veda. Lisci, ricci o mossi? A chi stanno bene iRaffaella FicoIlunghi stanno bene a chi ha il collo lungo e la figura slanciata, un viso ovale, quadrato, a cuore o a diamante. Questo è ciò che dicono gli esperti. ...