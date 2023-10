Da domani in libreria il Libro dei Fatti 2023

Da, 20 ottobre 2023, inla 33esima edizione del Libro dei Fatti. L'edizione 2023, che arriva nel sessantesimo anno di attività dell'Adnkronos, disponibile in versione cartacea in...

Libro dei fatti 2023, dal 20 ottobre in libreria Adnkronos

Da domani in libreria e negli store online il nuovo romanzo di Jim Tatano (video) Teleacras

(Adnkronos) – Da domani, 20 ottobre 2023, in libreria la 33esima edizione del Libro dei Fatti. L’edizione 2023, che arriva nel sessantesimo anno di attività dell’Adnkronos, disponibile in versione car ...Domani due appuntamenti a Perugia per presentare il libro "Dio ha risposto alle mie preghiere, ha detto no", raccolta di frasi divertenti e politicamente scorrette. Dialogheranno le curatrici e un'ins ...