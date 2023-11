Da domani arriva a Napoli il Trofeo 2K Team Race Intesa Sanpaolo

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Oxford and Cambridge Sailing Society, Royal Thames Yacht Club, Yacht Club Costa Smeralda e Bayerischer Yachtclub. E ancora, Belgian Match andRacing Association e Serpentine. Sono i quattro prestigiosi circoli e le due associazioni internazionali che scenderanno in acqua nel golfo di, daa domenica, in occasione della “2K”, organizzata dal Circolo Savoia. 2K, le sfide degli RS21no nel Golfo Previste sfide di matcha bordo degli scafi Rs21, già visti in occasione delle Universiadi 2019. In totale saranno sette gli equipaggi, compreso quello del Circolo Savoia, che si sfideranno per tre ...