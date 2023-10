Da Cobat la rete Cyclus per la gestione green dei veicoli fuori uso

(Di giovedì 19 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Offrire una risposta concreta e completa alladella componentistica automotiveuso, in un Paese con il parco circolante sempre più ampio e vecchio e una congenita carenza di materie prime, è quanto mai urgente. Con questo obiettivoha dato vita a, la nuovaCertificata Autodemolitori, network che raccoglie i migliori operatori dell'autodemolizione e che, grazie alla piattaforma digitale certificata Percorso, garantisce alle case produttrici di autoe agli operatori della demolizione trasparenza, tracciabilità e sicurezza dei dati nelladelle vettureuso. La nascita del nuovo network è stata presentata in occasione della tavola rotonda che si è tenuta nella ...

Cobat: presentata Cyclus, rete certificata di autodemolitori per la ... AGEEI

Milano: tutto pronto per E_mob 2023 La Svolta

Una svolta storica per Israele. Sarà schierato l'Iron Beam, il cannone laser in grado di abbattere missili, razzi e droni. Tradotto in italiano significa ...Ariete: questa settimana inizierà un po' sottotono. Il lunedì sarà caratterizzato da alti e bassi a causa di alcune incomprensioni. Vi prenderete del tempo per chiarire, ma preferirete seguire una det ...