Cybersicurezza | E80 e Italtel premiate a SMAU

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Un progetto di frontiera per migliorare la cybersecurity nell’ambito dell’automazione intralogistica e della robotica all’interno delle smart factory; un esempio virtuoso di co-innovazione Made in Italy pronto a raggiungere sul mercato multinazionali e aziende di tutto il mondo. È la soluzione per incrementare la sicurezza informatica nell’Operational Technology (OT) all’interno di reti industriali di E80 Group, tra i leader nello sviluppo di soluzioni intralogistiche automatizzate e integrate per imprese produttrici di beni di largo consumo e centri di distribuzione, sviluppata insieme a, multinazionale italiana attiva nel settore dell’Information & Communication Technology. Il progetto è stato premiato stamani aMilano, l’evento di riferimento in Italia su innovazione e startup, tra i padiglioni di Fieramilanocity. Il ...