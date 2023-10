Cybersecurity | ecco i 5 maggiori pericoli per aziende nel 2024 | i consigli per evitarli

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – Nel mondo, secondo la ricerca 'Cyber Claims Report: Mid-year Update' nella prima metà del 2023 è boom di attacchi ransomware (+27%), con una perdita media per ledi 365mila dollari. Ma secondo Christian Maggioni, executive managing director & equity partner di Altea 365 e chief information security officer di Altea Federation ci sono alcune raccomandazioni per cercare di limitare il rischio di attacchi ransomware sempre più frequenti. Come abilitare l'autenticazione a più fattori (Mfa) e creare almeno tre copie di backup in due formati di file diversi. È importante anche avere i sistemi operativi e i software aggiornati così come verificare sempre le email prima di aprirle. Sono alcune delle alle imprese di Christian Maggioni, executive managing director & equity partner di Altea 365 e chief information security officer di Altea ...