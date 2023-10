Cruciani cresce all’estero e guarda ad America e Asia

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) In un anno dall’acquisizione da parte di Orlean Invest Holding, è raddoppiato il fatturato, mentre per il 2023 è previsto un aumento sul 2022 del 50% È una storia tutta italiana quella di, il brand umbro di cashmere di lusso che era sull’orlo del fallimento e nel 2021 è stato salvato grazie all’acquisizione da parte di Orlean Invest Holding. “Abbiamo rilevato la storia, le professionalità e le maestranze del marchio – racconta Bruno Savio, ad del brand – un’operazione che ha consentito non solo la salvaguardia di tutti i posti di lavoro, ma anche l’assunzione di nuovi addetti, in un territorio particolare come quello umbro”. Ai dipendenti vanno inoltre aggiunti “i laboratori esterni e i piccoli artigiani: il territorio – sottolinea l’ad – lavora per l’azienda”. Se il destino dell’azienda, diventata celebre a livello globale con i famosi braccialetti in ...