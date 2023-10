Crotone | investe e uccide bimba di 5 anni | condannato a 18 anni di carcere per omicidio volontario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La bambina di appena 5era appena arrivata acon la madre: insieme erano fuggite pochi giorni prima dalla guerra in Ucraina, trovando ospitalità da alcuni parenti. Quel giorno, il 20 marzo 2022, la piccola Taisiia Martseniuk era in braccio a Francesco Pio Macrì, ragazzose di 17: stavano passeggiando lungo la strada provinciale in località Cantorato quando sono stati investiti da un’auto. La piccola è morta, il ragazzo è stato gravemente ferito. Giuseppe Pio De Fazio, oggi 19enne, è stato subito arrestato: ora il gup del Tribunale di, Elisa Marchetto, a conclusione del processo con rito abbreviato lo haa 18diper...